В Україні продовжили воєнний стан, а Пашинському оголосили підозру: новини за 12 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили. Зеленський підписав закони

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.

Глава держави підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Це було десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Пашинському оголосили підозру в заволодінні нафтопродуктами на 1 млрд гривень

Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату України Сергію Пашинському в заволодінні нафтопродуктами на майже 1 млрд гривень.

Загалом, підозру оголосили шести учасникам злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компані" (СЄПЕК).

У 2014 році суд наклав арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства.

В той же час підприємець, діяльність якого повʼязана з реалізацією нафтових продуктів, та топ-посадовець Адміністрації президента України розробили злочинну схему, щоб забрати нафтопродукти. Для цього вони залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства.

Вони домоглися передачі державному підприємству, директор якого був заздалегідь призначений для участі у злочині, арештованих паливо-мастильних матеріалів. У подальшому ці паливо-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії.Однак до державного бюджету України жодних коштів так і не надійшло.

У результаті за період діяльності злочинної організації протягом 2014-2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 млн гривень.

Україна у 2024 році виготовить тисячі далекобійних дронів, - Федоров

В Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.

"Зростає категорія далеких безпілотників-камікадзе з дальністю польоту 300, 500, 700 та 1 000 кілометрів. Два роки тому такої категорії не існувало взагалі", - розповів віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, нещодавня серія ударів по російських нафтових об'єктах відображає зусилля уряду у сприянні виробництву далекобійних безпілотників. Минулого року в рамках ініціативи BRAVE1 військовим технологічним стартапам було виділено близько 2,5 мільйонів доларів у вигляді грантів, а у 2024 році ця сума збільшиться вдесятеро.

При цьому переважна більшість виробників є приватними. Як зазначив Федоров, лише одна з 10 компаній, чиї безпілотники можуть долітати до Москви та Санкт-Петербурга, є державною.

Федоров підкреслив, що погоджується з оцінкою начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників далекого радіусу дії.

"Нам потрібно діяти антибюрократичним способом. У цьому суть прориву у війні технологій. Ми збираємося й надалі робити ставку на це, працювати у цьому напрямку. Тому що технології справді можуть нас врятувати", - сказав він.

Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі. Доповідав Сирський і не тільки

Президент Володимир Зеленський вчора, 12 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Серед іншого обговорювалося питання фронту та забезпечення армії снарядами.

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору", - йдеться в заяві.

На Ставці було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - додав президент.

Вбивство заступника мера Нікополя. Підозру отримав місцевий мешканець

Мешканець Нікополя отримав підозру у справі про вбивство заступника мера міста, яке сталося 8 лютого. Підозрюваний вчинив близько 20 пострілів по машині посадовця.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Нікополь за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць міста підозрюваний здійснив не менше 20 вогнепальних пострілів по автомобілю, за кермом якого перебував заступник міського голови Нікополя.

"Після цього він закинув вибуховий пристрій в автівку. Потерпілий загинув на місці. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили зброю та патрони", - додали у Офісі генпрокурора.

Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: з'явились нові подробиці нападу

Наразі у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова фігурують двоє підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти. Крім того, відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України.

Гельзенкірхен

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Наразі вже відомо, що нападника затримали.

Нагадаємо, 17-річний Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

Через госпіталізацію Остін скасував поїздку у Брюссель. Новий "Рамштайн" проведуть онлайн

Голова Пентагону Ллойд Остін скасував свою поїздку до Брюсселю, де мало пройти 19-те засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" через термінову госпіталізацію.

За словами джерела Reuters,

ЄС може вперше ввести санкції проти китайських компаній за допомогу РФ, - Bloomberg

Європейський союз у межах нового пакета санкцій хоче ввести обмеження проти китайських компаній за їхню допомогу Росії.

"Європейський союз запропонував нові торговельні обмеження приблизно для двох десятків компаній, зокрема трьох, що базуються в Китаї, яких звинувачують у підтримці військових зусиль Росії в Україні", - пише видання.

Зазначається, що в разі ухвалення, це буде перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження для компаній з Китаю відтоді, як Росія вторглася в Україну.

Згідно з проектом пропозиції, з яким ознайомився Bloomberg, до списку також увійшли компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.

Польські фермери почали акції протесту ще на двох КПП і знову заблокували "Шегині"

Польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".

"Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували "Шегині", - йдеться в повідомленні.

Позавчора о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосин - Устилуг".

"Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину", - додали прикордонники.

А легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.