Пашинському оголосили підозру в заволодінні нафтопродуктами на 1 млрд гривень

Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату України Сергію Пашинському в заволодінні нафтопродуктами на майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про екс-нардепа Сергія Пашинського.

Загалом, підозру оголосили шести учасникам злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 967 млн гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компані"» (СЄПЕК).

Серед підозрюваних два організатори злочину:

колишній в.о. глави Адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної ради України

та підприємець;

а також чотири співвиконавців:

колишній директор державного підприємства;

колишній заступник директора державного підприємства;

менеджер державного підприємства;

та керівник приватного товариства.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Деталі справи

У 2014 році суд наклав арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства.

В той же час підприємець, діяльність якого повʼязана з реалізацією нафтових продуктів, та топ-посадовець Адміністрації президента України розробили злочинну схему, щоб забрати нафтопродукти. Для цього вони залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства.

Вони домоглися передачі державному підприємству, директор якого був заздалегідь призначений для участі у злочині, арештованих паливо-мастильних матеріалів. У подальшому ці паливо-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії.Однак до державного бюджету України жодних коштів так і не надійшло.

У результаті за період діяльності злочинної організації протягом 2014-2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 млн гривень.

Що відомо про Пашинського

Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України.

Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Влітку минулого року видання The New York Times (NYT) оприлюднило розслідування, в якому говорилося, що компанія, пов’язана з Пашинським, якого підозрювали в корупції до повномасштабного вторгнення РФ, нібито стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку повномасштабної агресії у лютому 2022 року.

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