Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі. Доповідав Сирський і не тільки

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Серед іншого обговорювалося питання фронту та забезпечення армії снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

Хто доповідав на Ставці

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору", - йдеться в заяві.

На Ставці було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - додав президент.

Які рішення було ухвалено

Зеленський зазначив, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання.

"Ухвалили рішення про збільшення кількості та можливостей мобільних вогневих груп", - повідомив президент.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.