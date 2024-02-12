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НАТО і ЄС мають подвоїти військову допомогу Україні, - Мюнхенський безпековий звіт

Понеділок 12 лютого 2024 19:52
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НАТО і ЄС мають подвоїти військову допомогу Україні, - Мюнхенський безпековий звіт Архівне фото: НАТО і ЄС мають подвоїти військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Члени Європейського союзу і НАТО мають подвоїти допомогу Україні, оскільки ніхто в Європі не застрахований від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мюнхенський звіт з безпеки.

РФ шукатиме жертву

Зазначається, що членам ЄС і НАТО необхідно подвоїти фінансову та військову допомогу Україні.

"Загартована в боях Росія з економікою, що перебуває у воєнному стані, швидко переозброїться і шукатиме свою наступну жертву", - йдеться у звіті.

Також уточнюється, що ніхто в Європі не буде застрахований від російської агресії та гібридної війни в період сумнівів щодо забезпечення безпеки з боку США.

Боротьба з "втомою від України"

У звіті зазначено, що можлива перемога Росії також створить небезпечний прецедент для конфліктів за межами Європи, показавши, що непорушності кордонів більше немає і що агресія і воєнні злочини виправдані.

Тому особи, які ухвалюють рішення в Європі та США, повинні боротися з "втомою України", допомогти Києву здобути перемогу і скоротити "сіру зону".

Вступ до ЄС і НАТО

Члени ЄС і НАТО повинні активно підтримувати країни на шляху вступу.

"ЄС повинен конкретизувати ідею поетапного вступу і винагороджувати прогрес у реформах поступовим доступом до своїх інститутів і політики", - йдеться в тексті.

Це має включати в себе регулярні запрошення країн-кандидатів на засідання Європейської ради як гостей. Союзникам по НАТО слід, за необхідності, продовжити двосторонні гарантії безпеки на проміжному етапі до моменту вступу.

Мюнхенська конференція з безпеки

Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція цього року пройде з 16 по 18 лютого.

Це щорічна міжнародна конференція, що проводиться у Мюнхені. У її ході політики, військові та представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки. При цьому вони не дотримуються дипломатичних та протокольних вимог.

Захід є найбільшою у світі конференцією, присвяченою питанням безпеки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини та відвідає Мюнхенську безпекову конференцію.

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