НАТО і ЄС мають подвоїти військову допомогу Україні, - Мюнхенський безпековий звіт
Члени Європейського союзу і НАТО мають подвоїти допомогу Україні, оскільки ніхто в Європі не застрахований від російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мюнхенський звіт з безпеки.
РФ шукатиме жертву
Зазначається, що членам ЄС і НАТО необхідно подвоїти фінансову та військову допомогу Україні.
"Загартована в боях Росія з економікою, що перебуває у воєнному стані, швидко переозброїться і шукатиме свою наступну жертву", - йдеться у звіті.
Також уточнюється, що ніхто в Європі не буде застрахований від російської агресії та гібридної війни в період сумнівів щодо забезпечення безпеки з боку США.
Боротьба з "втомою від України"
У звіті зазначено, що можлива перемога Росії також створить небезпечний прецедент для конфліктів за межами Європи, показавши, що непорушності кордонів більше немає і що агресія і воєнні злочини виправдані.
Тому особи, які ухвалюють рішення в Європі та США, повинні боротися з "втомою України", допомогти Києву здобути перемогу і скоротити "сіру зону".
Вступ до ЄС і НАТО
Члени ЄС і НАТО повинні активно підтримувати країни на шляху вступу.
"ЄС повинен конкретизувати ідею поетапного вступу і винагороджувати прогрес у реформах поступовим доступом до своїх інститутів і політики", - йдеться в тексті.
Це має включати в себе регулярні запрошення країн-кандидатів на засідання Європейської ради як гостей. Союзникам по НАТО слід, за необхідності, продовжити двосторонні гарантії безпеки на проміжному етапі до моменту вступу.
Мюнхенська конференція з безпеки
Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція цього року пройде з 16 по 18 лютого.
Це щорічна міжнародна конференція, що проводиться у Мюнхені. У її ході політики, військові та представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки. При цьому вони не дотримуються дипломатичних та протокольних вимог.
Захід є найбільшою у світі конференцією, присвяченою питанням безпеки.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини та відвідає Мюнхенську безпекову конференцію.
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