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Росіяни використовують Starlink на фронті: у ГУР заявили про роботу над нейтралізацією загрози

Понеділок 12 лютого 2024 12:45
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Росіяни використовують Starlink на фронті: у ГУР заявили про роботу над нейтралізацією загрози Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які використовують російські загарбники на фронті.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках", - заявив він.

За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

"Тобто на дані пристрої, девайси, окупанти роблять ставку. Тому так, звичайно, ведеться робота з нейтралізацією цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо", - заявив він.

При цьому він додав, що ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам.

"Але сьогодні РФ не тільки держава терорист №1, але й держава контрабандист №1. Тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють", - заявив представник ГУР.

У росіян з'явилися Starlink

Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни на фронті почали використовувати термінали супутникового зв'язку Starlink. Українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

В коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що на фронті дійсно були зафіксовані випадки застосування росіянами терміналів Starlink. За його словами, це починає набирати системного характеру.

Крім того, ГУР опублікувало радіоперехоплення розмови окупантів. Вони розмовляли про використання терміналів Starlink на фронті.

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Starlink ГУР Війна Росії проти України
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