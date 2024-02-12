Польські фермери почали акції протесту ще на двох КПП і знову заблокували "Шегині"

Польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували "Шегині", - йдеться в повідомленні.

КПП "Зосин - Устилуг"

Так, сьогодні о 10.10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосин - Устилуг".

"Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину", - додали прикордонники.

А легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

КПП "Угринів - Долгобучив"

Також, за даними ДПСУ, заблоковано рух біля пункту пропуску "Угринів - Долгобичув".

"Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки", - йдеться в повідомленні.

КПП "Медика - Шегині"

Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика - Шегині". Планується пропускати по 1 вантажівці в годину, хоча на пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Ситуація на кордоні України та Польщі

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники вже розпочинали страйки на кордоні з Україною. Але 17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. У рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.