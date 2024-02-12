Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області, серед поранених - діти

В ніч на 12 лютого російські загарбники обстріляли Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу генпрокурора в Telegram.

12 лютого близько 00:30, російські війська здійснили обстріл приватного сектора Селидового трьома ракетами С-300.

В результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків - 10 й 17 років.

Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

Фото: Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріл Селидового

Російські загарбники в ніч проти 8 лютого обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. Росіяни сім разів обстріляли місто. З-під завалів врятували троє людей.

Крім того, під час обстрілу Селидового 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23.

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