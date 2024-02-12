ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області, серед поранених - діти

Понеділок 12 лютого 2024 09:47
UA EN RU
Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області, серед поранених - діти Фото: Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на 12 лютого російські загарбники обстріляли Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу генпрокурора в Telegram.

12 лютого близько 00:30, російські війська здійснили обстріл приватного сектора Селидового трьома ракетами С-300.

В результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків - 10 й 17 років.

Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

Фото: Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріл Селидового

Російські загарбники в ніч проти 8 лютого обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. Росіяни сім разів обстріляли місто. З-під завалів врятували троє людей.

Крім того, під час обстрілу Селидового 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги