Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області, серед поранених - діти
В ніч на 12 лютого російські загарбники обстріляли Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких - двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу генпрокурора в Telegram.
12 лютого близько 00:30, російські війська здійснили обстріл приватного сектора Селидового трьома ракетами С-300.
В результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків - 10 й 17 років.
Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.
Фото: Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)
Обстріл Селидового
Російські загарбники в ніч проти 8 лютого обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. Росіяни сім разів обстріляли місто. З-під завалів врятували троє людей.
Крім того, під час обстрілу Селидового 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23.
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