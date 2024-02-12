Через госпіталізацію Остін скасував поїздку у Брюссель. Новий "Рамштайн" проведуть онлайн

Голова Пентагону Ллойд Остін скасував свою поїздку до Брюсселю, де мало пройти 19-те засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" через термінову госпіталізацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Reuters.

За словами джерела, Остін мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, після чого має відбутись засідання міністрів оборони НАТО.

Однак у неділю вдень Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. А засідання щодо потреб України в обороні буде проходити віртуально.

Що передувало

Напередодні ввечері стало відомо, що 70-річний глава Міноборони США Ллойд Остін знову був госпіталізований через проблеми з сечовим міхуром. Як розповів прес-секретар Пентагону Пет Райдер, усі керівні структури держави проінформовані про ситуацію.

Перед тим 15 січня міністра виписали з лікарні, і за кілька днів він повернувся до повноцінної роботи.

Нагадаємо, раніше у грудні минулого року, в очільника Пентагону виявили рак простати. 1 січня Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення після планової медичної процедури.

Додамо, що Пентагон тоді оприлюднив інформацію про це лише за 4 дні після доправлення міністра до лікарні. Президент Штатів Джо Байден заявив, що з боку Остіна було помилкою не повідомити про свою госпіталізацію. Після цього Остін вибачився під час телевізійного брифінгу. 29 лютого він має дати свідчення перед Конгресом про цю ситуацію.

Що відомо про "Рамштайн-19"

Раніше стало відомо, що міністри оборони членів Північноатлантичного альянсу зустрінуться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.

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