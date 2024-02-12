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Україна у 2024 році виготовить тисячі далекобійних дронів, - Федоров

Понеділок 12 лютого 2024 15:59
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Україна у 2024 році виготовить тисячі далекобійних дронів, - Федоров Фото: Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зростає категорія далеких безпілотників-камікадзе з дальністю польоту 300, 500, 700 та 1 000 кілометрів. Два роки тому такої категорії не існувало взагалі", - розповів міністр.

За його словами, нещодавня серія ударів по російських нафтових об'єктах відображає зусилля уряду у сприянні виробництву далекобійних безпілотників. Минулого року в рамках ініціативи BRAVE1 військовим технологічним стартапам було виділено близько 2,5 мільйонів доларів у вигляді грантів, а у 2024 році ця сума збільшиться вдесятеро.

При цьому переважна більшість виробників є приватними. Як зазначив Федоров, лише одна з 10 компаній, чиї безпілотники можуть долітати до Москви та Санкт-Петербурга, є державною.

Федоров підкреслив, що погоджується з оцінкою начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників далекого радіусу дії.

"Нам потрібно діяти антибюрократичним способом. У цьому суть прориву у війні технологій. Ми збираємося й надалі робити ставку на це, працювати у цьому напрямку. Тому що технології справді можуть нас врятувати", - сказав він.

Виробництво дронів в Україні.

Нагадаємо, в Україні значно збільшують виробництво безпілотників, які активно використовують у війні з російськими окупантами.

Зокрема, у 2024 році в нашій країні планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів. Це ще у грудні минулого року анонсував президент Володимир Зеленський.

Більш детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

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