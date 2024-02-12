Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили. Зеленський підписав закони

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні законопроекти .

Глава держави підписав закон №10456 про продовження воєнного стану, а також закон №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Це було десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

Воєнний стан

Воєнний стан в Україні запровадили через повномасштабне вторження РФ, яке сталося 24 лютого 2022 року. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Мобілізація

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Зазначимо, що 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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