В Україні підвищують тариф на воду, а у РФ затримали Суровікіна: новини за 29 червня

В Україні з 1 липня підвищують тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. А російського генерала Сергія Суровікіна затримали після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнера" у Росії.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 29 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

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В Україні підвищують тариф на воду

НКРЕКП прийняла рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

На засіданні у четвер, 29 червня, НКРЕКП прийняла рішення про підвищення тарифів на воду з 1 липня 2023 року в середньому на 32% залежно від водоканалу. Також відомо, що підвищення вартості водопостачання відбудеться у два етапи - 1 липня та 1 вересня.

У НКРЕКП розповіли, що тарифи буде піднято для 34 підприємств, серед яких є "Київводоканал". У столиці тариф на воду збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ).

Однак в трьох областях розмір платіжок для українців - не зміниться.

Мова йде про Херсонську, Миколаївську та Харківську області. Це пов'язано з тим, що на їх території тривають бойові дії, а більшість населених пунктів постраждала від дій окупантів.

Також не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, через те, що вони будуть автоматично перераховані.

Російського генерала Суровікіна затримали після заколоту "вагнерівців"

Російського генерала Сергія Суровікіна затримали після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнера" у Росії. Його підозрюють в тому, що він обрав сторону Євгена Пригожина під час бунту.

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав добрі стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень протягом кількох днів. Його затримали", - пише Financial Times, посилаючись на трьох осіб, знайомих із цим питанням.

Втім, досі залишається незрозумілим, чи Суровікіну висунули звинувачення в участі в бунті під проводом Пригожина в суботу, чи просто затримали для допиту.

Як пише видання, члени московської еліти заявили, що глава Кремля Володимир Путін розпочав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Оскільки диктатор намагається придушити спротив критиків, відновити порядок і свій авторитет після першої спроби державного перевороту в Росії за останні три десятиліття.

Також чиновник сказав, він вважає, що Суровікін був затриманий, додавши, що "буде більше людей, яких теж це спіткає".

Джерела російських журналістів "Важливих історій", близькі до Генштабу Міноборони РФ та ФСБ, стверджують, що Суровікін нібито не заарештований і не перебуває у СІЗО "Лефортово". За їхніми словами, генерала допитували, але згодом відпустили.



При цьому джерело Bloomberg стверджує, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. За словами співрозмовника агентства, генерал "утримується в одному місці, але не у в'язниці".



Тим часом дочка Суровікіна розповіла Телеграм-каналу Baza, що з її батьком "нічого не сталося".

Про те, що відбувається навколо Суровікіна, та про можливі чистки у російській армії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

До списку допомоги увійшли:

1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";

3 мости для мостоукладача BEAVER;

2 машини прикордонної охорони;

16 вантажівок Zetros.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Україна отримає транш МВФ на 890 мільйонів доларів

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Вчора було схвалено виділення другого траншу на близько 890 млн доларів.

Ці гроші буде спрямовано на підтримку бюджету України. У Фонді зазначили, що офіційні органи домоглися значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань у рамках EFF у складних умовах, виконавши всі застосовні кількісні критерії ефективності до кінця квітня.

Майбутнє підтримки США. Конкурент Трампа на виборах несподівано прилетів до Києва

Колишній віцепрезидент США і конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс здійснив несподіваний візит до України. Серед іншого, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, Пенс під час свого візиту в Україну відвідав Мощуни, Бучу та Ірпінь.

Пенс став першим республіканським кандидатом у президенти, який зустрінеться із Зеленським під час передвиборчої кампанії.

Він відкрито заявляв про свою підтримку України, і цей крок дає зрозуміти, що він вважає, що Сполучені Штати мають відігравати провідну роль у боротьбі проти Росії.

В Україну приїхала екоактивістка Грета Тунберг і зустрілася із Зеленським

Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг, віцепрезидентом Європейського парламенту Гайді Гаутала та іншими екоактивістами.

Також на зустрічі були присутні колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем та президент Ірландії в 1990-1997 роках Мері Робінсон. Всі вони є членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Як заявив Зеленський, Міжнародна робоча група буде працювати над питаннями, пов'язаними із впливом російської агресії на екологічну систему України.