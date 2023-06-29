Україна отримає транш МВФ на 890 мільйонів доларів
Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Сьогодні було схвалено виділення другого траншу на близько 890 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВФ.
Ці гроші буде спрямовано на підтримку бюджету України. У Фонді зазначили, що офіційні органи домоглися значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань у рамках EFF у складних умовах, виконавши всі застосовні кількісні критерії ефективності до кінця квітня.
Також у МВФ додали, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в майбутній складний період необхідні стійка відповідальність та імпульс реформ.
У Фонді додали, що економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося. Зазначається, що прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено до 1-3%, оскільки внутрішній попит відновлюється, а інфляція сповільнюється.
Раніше Кабінет міністрів схвалив текст оновленого Меморандуму з МВФ, який включає конкретні плани влади України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що український уряд сподівається на рішення Ради директорів МВФ щодо чергового траншу.
Програма з МВФ
Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів і виділив перший транш на 2,7 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів.
У рамках програми українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.
Місія МВФ працювала у Відні з 23 по 30 травня 2023 року. Було досягнуто згоди про оновлений перелік заходів та фінансову економічну політику. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш у 900 млн доларів.
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