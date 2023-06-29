Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг, віце-президентом Європейського парламенту Гайді Гаутала та іншими екоактивістами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, також на зустрічі були присутні колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем та президент Ірландії в 1990-1997 роках Мері Робінсон. Всі вони є членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Як заявив Зеленський, Міжнародна робоча група буде працювати над питаннями, пов'язаними із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Він звернув увагу активістів на катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонської області. Президент заявив про важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні.

Фото: Зеленський зустрівся з Гретою Тунберг та іншими екоактивістами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Водночас Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити якнайширшу оцінку завданої Росією шкоди.

А ось екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення. Вана розповіла, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області були затоплені. Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічне лихо.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буднов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за пів години до підриву станції.

Нещодавно журналісти встановили особи окупантів, які контролювали Каховську ГЕС до підриву. Йдеться про російських солдатів окремої 205 мотострілецької бригади.

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