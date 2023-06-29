ЗСУ знищили майже три роти окупантів за добу. Яка ситуація на таврійському напрямку

Сили оборони України продовжують поступ на таврійському напрямку. За добу ЗСУ у цьому районі знищили майже три роти окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Сили оборони продовжують просуватися вперед на таврійському напрямку", - розповів він.

Так, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдань.

Втрати ворога

За даними Тарнавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Крім того, знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема: 2 танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка.

Загальна ситуація на фронті

Згідно з звітом ISW, ЗСУ провели кілька розвідувальних атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також просунулися в Донецькій та Запорізькій областях.

Зокрема, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ просуваються на Бердянському та Бахмутському напрямках: