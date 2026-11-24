Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву МЗС та Міненерго України й допис в соцмережі Х міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Олексій Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду Росії - "Ростехнагляду".

За оцінкою української сторони, він причетний до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю.

Україна запровадила проти Ферапонтова персональні санкції ще 12 лютого 2023 року. Відповідне рішення було закріплене указом президента № 75/2023.

"Внаслідок російської окупації найбільша атомна електростанція Європи перетворена на джерело постійної загрози ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться у спільній заяві МЗС та Міненерго.

Саме тому, за твердженням української сторони, призначення Ферапонтова на одну з керівних посад у МАГАТЕ суперечить самому призначенню цієї організації.

Україна також вказала на невідповідність кадрового рішення статті VII Статуту МАГАТЕ. Вона передбачає, що під час добору працівників агентства мають враховувати їхню професійну компетентність і доброчесність, а також гарантує незалежність керівництва та персоналу від зовнішнього впливу.

Крім того, у спільній заяві зазначається, що призначення суперечить цілям і духу резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій в Україні.

У міністерствах нагадали, що раніше неодноразово звертали увагу керівництва агентства на неприйнятність такого рішення - як дипломатичними каналами, так і публічно.

Реакція Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також розкритикував призначення Ферапонтова. Він назвав його абсурдним і наголосив, що російський посадовець був безпосередньо причетний до спроб узаконити військову окупацію Запорізької АЕС.

"Співучасник одного з найбільших розкрадань та найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер увійде до складу керівництва МАГАТЕ. Така слабкість і відсутність цінностей, безперечно, не те, чого потребує світ у час кризи, коли принципове керівництво є необхідною умовою для дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Він також повідомив, що доручив українським дипломатам провести офіційний демарш і передати ноту протесту.

Чого вимагає Україна

МЗС та Міненерго висловили категоричний протест проти призначення Ферапонтова й вимагають його невідкладного скасування.

Також Україна закликала держави-члени МАГАТЕ, насамперед учасників Ради керуючих, публічно оцінити це кадрове рішення та використати передбачені Статутом агентства механізми для його перегляду.

У Києві наголошують, що дотримання принципів ядерної безпеки, міжнародного права та доброчесності не може ставати предметом політичних компромісів.