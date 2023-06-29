Зеленський провів переговори з конкурентом Трампа на президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім віце-президентом США, конкурентом Дональда Трампа на президентських виборах Майком Пенсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Зеленський підкреслив, що підтримка Сполучених Штатів Америки, місцевих жителів та чиновників, є життєво важливою для української боротьби за свободу.

"Сьогодні у Києві 48-й віце-президент США Майк Пенс. Обговорили нашу оборону, взаємодію між нашими народами, співпрацю з безпеки та важливість рішучості та визначеності партнерів щодо майбутнього членства України в НАТО", - розповів президент.

В Офісі президента уточнили, що глава держави детально проінформував екс-віце-президента Сполучених Штатів про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою спроби державного перевороту в Росії та про те, як вона вплине на безпеку у регіоні.

"Глава держави наголосив на важливості якнайшвидшої підготовки українських пілотів та надання Україні бойових літаків F-16", - зазначають у ОП.

Чим важливим є візит Майка Пенса

Варто зауважити, що Майк Пенс є одним з кандидатів від Республіканської партії США на виборах президента, які відбудуться у листопаді 2024 року.

У рамках виборів республіканці мають визначити єдиного кандидата 15 липня 2024 року. Конкурентами Пенса є Дональд Трамп та ще дев'ять осіб, серед яких губернатори, сенатор та мер.

Пенс став першим республіканським кандидатом у президенти, який провів зустріч із Зеленським під час передвиборчої кампанії.