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Радар для ППО і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

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Четвер 29 червня 2023 22:45
Радар для ППО і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги Фото: TRML-4D (hensoldt net)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

  • 1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";
  • 3 мости для мостоукладача BEAVER;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 16 вантажівок Zetros.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Військова допомога від Німеччини

Нещодавно стало відомо, що Німеччина виділить для України 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.

Також Німеччина планує передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Мова йде про 45 зеніток.

На початку червня повідомлялось, що уряд Німеччини надав новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до останнього пакету допомоги ввійшла техніка, боєприпаси для систем ППО та інше.

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