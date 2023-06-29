Армія РФ знову обстріляла Херсон: атаковано "Пункт незламності", є поранені

Російські окупанти обстріляли Херсон у четвер, 29 червня. Під ударом опинився "Пункт незламності", двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Армія РФ вкотре вкрила вогнем житлові квартали міста", - розповів він.

За його словами, під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули “Пункт незламності”.

За попередньою інформацією, через обстріли постраждали двоє мирних людей.

"Чоловіків, 34 та 51 рік, шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона та області

Частина Херсонської області залишається окупованою російськими військами. У зв'язку з цим, попри звільнення Херсона від окупантів у листопаді 2022 року, місто постійно перебуває під артилерійським обстрілом.

Зокрема, лише минулої доби троє людей отримали поранення. Крім того, нещодавно армія РФ вдарила по Херсонській області забороненими запальними боєприпасами. Під удар потрапили Херсон та селище Антонівка.