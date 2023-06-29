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Майбутнє підтримки США. Конкурент Трампа на виборах несподівано прилетів до Києва

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Четвер 29 червня 2023 18:37
Майбутнє підтримки США. Конкурент Трампа на виборах несподівано прилетів до Києва Фото: Майк Пенс (скрин відео)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній віцепрезидент США і конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс здійснив несподіваний візит до України. Серед іншого, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Пенс став першим республіканським кандидатом у президенти, який зустрінеться із Зеленським під час передвиборчої кампанії.

Пенс відкрито заявляв про свою підтримку України, і цей крок дає зрозуміти, що він вважає, що Сполучені Штати мають відігравати провідну роль у боротьбі проти Росії.

"Я вірю, що Америка - лідер вільного світу. Але приїзд сюди (в Україну, - ред.) як приватної особи - можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримають оборону в цих лісах", - заявив Пенс,

Він наголосив, що візит в Україну тільки зміцнює його рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки України та союзників.

Зокрема, Пенс під час свого візиту в Україну відвідає Мощуни, Бучу та Ірпінь.

Майк Пенс

63-річний колишній конгресмен і губернатор штату Індіана. Брав участь у президентських перегонах у 2016 році частково тому, що він міг допомогти Трампу зміцнити соціально-консервативну базу GOP.

Пенс часто говорить, що вважає себе "християнином, консерватором і республіканцем, саме в такому порядку".

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