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Літак та майже 700 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ в Україні за добу

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Україна, Четвер 29 червня 2023 08:21
Літак та майже 700 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 29 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227780 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак і 27 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7857 (+10) од,
  • артилерійських систем - 4116 (+27) од,
  • РСЗВ - 627 од,
  • засоби ППО - 388 (+1) од,
  • літаків - 315 (+1) од,
  • гелікоптерів - 308 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3513 (+14),
  • крилаті ракети - 1261 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6780 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 569 (+6).

Втрати РФ у війні в Україні

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, втрати російських окупантів у війні зростають майже щодня. Це пов'язано з недосвідченими російськими солдатами на фронті та професіоналізмом ЗСУ.

При цьому рейтинг Global Firepower раніше вирахував, що втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

Нагадаємо, за квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.

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