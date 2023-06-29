В Україні підвищують тариф на воду: нові ціни з 1 липня

НКРЕКП прийняла рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання НКРЕКП.

На засіданні у четвер, 29 червня, НКРЕКП прийняла рішення про підвищення тарифів на воду з 1 липня 2023 року в середньому на 32% залежно від водоканалу. Також відомо, що підвищення вартості водопостачання відбудеться у два етапи - 1 липня та 1 вересня.

"Рішення передбачає збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної сім'ї на близько 60 гривень. Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості", - розповів член комісії Руслан Кайдаш.

У НКРЕКП розповіли, що тарифи буде піднято для 34 підприємств, серед яких є "Київводоканал". У столиці тариф на воду збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ),

Для киян з 1 липня вартість одиного кубометра води в цілому обійдеться в 41,136 грн/м³:

централізоване водопостачання 22,884 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення 18,252 грн/м³ з ПДВ.

Фото: скріншот (vodokanal.kiev.ua)

А ось витрати середньостатистичної сім’ї із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 м³ холодної води зростуть на 69,88 грн на місяць.

Для жителів Одеси вартість води зросте з 35,15 до 44,86 грн/м³, у Вінниці - з 25,62 до 47,75 грн/м³, у Дніпрі - з 31,36 до 38,79 грн/м³, в Ужгороді - 54,57 грн/м³.

А ось у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях не чіпатимуть.

Комісія пояснила підвищення тарифів тим, що останнім часом збільшились витрати на електроенергію, було підвищено заробітну плату, подорожчали реагенти для очищення води.

Варто зауважити, що востаннє тарифи на воду підвищували ще до повномасштабної війни - у грудні 2021 року. Також не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, так як вони будуть перераховані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тарифи на воду планували підняти ще на початку червня. Однак тоді підвищення відклали у зв'язку з тим, що спочатку нові тарифи на воду необхідно було прорахувати для бізнесу.

Раніше Кабінет міністрів України підняв тариф на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 гривні за кВт-год. Рішення продиктоване підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогими ремонтами після російських атак.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це мінімальний тариф, який дозволить зберегти енергетичну систему.

Про те, на скільки виростуть платіжки, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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