Генерал Марченко йде з армії
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення, звільняється зі служби. Зараз він проходить необхідне лікування.
Про це він повідомив своїй сторінці у Facebook та підтвердив в коментарі РБК-Україна.
"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування", - написав він в соцмережі.
Також в коментарі РБК-Україна він особисто підтвердив, що у звʼязку з лікуванням йде з армії.
"Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", - йдеться в його дописі в Facebook.
Крім того, він повідомив, що створив благодійний Фонд Дмитра Марченка "Marchenko Foundation".
Фото: Дмитро Марченко проходить лікування (facebook.com/dmitry.marchenko)
"Попереду в нас ще довгий шлях боротьби за Україну і я продовжую робити все, що в моїх силах, і, навіть, більше задля перемоги! Тому не зупиняюся на своєму шляху до перемоги. Долучайтеся до наших проєктів і разом ми зробимо нашу армію сильніше", - додав Марченко.
Фото: Марченко повідомив про своє звільнення зі служби (facebook.com/dmitry.marchenko)
Що відомо про Дмитра Марченка
Дмитро Марченко народився 25 лютого 1978 року в місті Вознесенську на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після закінчення школи мріяв вступити на навчання до Одеського інституту Сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити, відтак до українського війська потрапив після строкової служби.
У 1996 році був направлений для проходження військової служби в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисараї. Там дослужився до звання "сержант". Потім все ж вступив на навчання до Одеського інституту Сухопутних військ, після закінчення якого був розподілений у 79-ту десантну бригаду.
Учасник війни на сході України. Перебував у лавах "кіборгів" (бої за Донецький аеропорт). В березні 2014-го отримав військове звання "майор" і посаду командира батальйону.
Колишній начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. 3 травня 2019 року отримав звання генерал-майора. Українські ЗМІ характеризували Марченка як "одного із головних двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення Збройних сил".
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 6 квітня, успішно керував обороною Миколаєва. Наприкінці липня 2022 року Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії ЗСУ та обласної влади, а також координував роботу партизанів.
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