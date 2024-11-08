Шмигаль зробив офіційну заяву щодо закону про ув’язнення за ґрати за дрова

Президент України Володимир Зеленський не підпише ухвалений Верховною Радою резонансний закон, який передбачає покарання за зберігання дров без документів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде", - сказав він.

За його словами, "резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України".

"Більше того, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", - додав прем'єр.

Скандальний закон

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила закон (проєкт №9665), який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Зараз він переданий на підпис президенту.

Як заявив автор документу, депутат від "Слуги народу" Максим Павлюк, закон покликаний зупинити незаконні вирубки та спрямований проти "чорних лісорубів", та "незаконних пилорам".

Законом передбачено:

штраф від 34 тис. гривень за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тисяч гривень,

від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис. гривень.

Раніше джерела в Офісі президента повідомляли, що Зеленський не підпише цей закон. Однак офіційних роз’яснень з цього приводу не було.