Маск був присутнім під час телефонної розмови Трампа та Зеленського, - Axios
Ілон Маск приєднався до телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленський. Вона відбулася 6 листопада, невдовзі після оголошення результатів виборів у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За інформацією джерел видання, телефонна розмова Трампа та Зеленського включала два сюрпризи: Маск також був на лінії, а Зеленський був дещо заспокоєний тим, що він почув від обраного президента.
Видання зазначає, що нові деталі розмови підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск в адміністрації Трампа, і невизначеність щодо того, яким чином майбутній президент США підходитиме до питання підтримки України.
За словами джерел, розмова тривала близько 25 хвилин. Однак вони зазначили, що Трамп та Зеленський не заглиблювалися в такі теми, як план щодо припинення війни чи перспективи подальшої допомоги Україні від США.
А от Маск своєю чергою заявив, що продовжуватиме підтримувати Україну, постачаючи супутники Starlink.
Розмова Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня розмова була відмінною і вони мають домовленості.
"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою - цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - повідомив президент.
Зеленський додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та "розвивати нашу співпрацю" між країнами.
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