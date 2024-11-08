Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій. Він підписав відповідні укази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента .

Згідно з указами глави держави:

новим головою Закарпатської обласної військової адміністрації став Мирослав Білецький;

новим головою Волинської обласної військової адміністрації став Іван Рудницький.

Водночас, президент підписав укази про звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної військової адміністрації, а також про увільнення Мирослава Білецького від тимчасового виконання обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації.

Іван Рудницький

Іван Рудницький народився у січні 1978 року у Дрогобичі Львівської області.

З 2014 до 2015 рр. був заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області. Він очолював Головний відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

З 2015 до 2018 рр. обіймав аналогічну посаду в Управлінні СБУ Львівської області.

З 2019 року став керівником управління СБУ у Закарпатській області.

З липня 2022 року був керівником управління СБУ у Полтавській області.

З травня 2024 року був керівником управління СБУ у Волинській області.

Мирослав Білецький

Мирослав Білецький народився 1976 року в селі Рокосово Хустського району Закарпатської області. Він закінчив "Львівську політехніку" за спеціальністю "Економіка підприємства".