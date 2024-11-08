За атакою на НПЗ у Саратові стоїть ГУР, - джерела
Нафтопереробний завод у Саратові атакували вночі 8 листопада. За операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.
За інформацією джерела, атака дронів на НПЗ у Саратові - це операція української розвідки.
Деталі операції
Як зазначають джерела, дрони ГУР долетіли до російського Саратова та завдали вогневого ураження Саратовському НПЗ.
Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті роботою ППО по БПЛА.
Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Саратові цієї ночі спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Губернатор російського регіону заявляв, що нібито у Заводському районі Саратова упали уламки дрона, саме там знаходиться НПЗ.
Міноборони РФ стверджувало, що нібито вночі протиповітряна оборона збила 17 безпілотників, з яких шість - у Саратовській області.
скриншот google.com/maps
Додамо, що Саратовський нафтопереробний завод, раніше відомий як завод "Крекінг", входить у структуру "Роснафти". Станом на 2020 рік обсяг переробки нафти на заводі становив 7,2 млн тонн.
НПЗ випускає понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут різних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку.
Атаки на НПЗ
Українські спецслужби здійснили низку атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтобази та інші військові об'єкти на території РФ. Під удар потрапляють об'єкти, які забезпечують російські окупаційні війська.
Нещодавно Служба зовнішньої розвідки повідомила, що у Росії три нафтопереробні заводи частково зупинилися. Деякі з них були атаковані раніше. Головна причина зупинки роботи - це вплив західних санкцій. Росіяни не змогли вчасно завершити ремонти на НПЗ.
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