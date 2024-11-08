Військові РФ та Північної Кореї пішли у наступ в Курській області. Forbes дізналось деталі

Російські морпіхи разом з військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

"Російські морські піхотинці, ймовірно, за підтримки північнокорейських підкріплень у четвер кинулися на українські позиції в Курській області на заході Росії", - пише видання.

Як йдеться у статті, р осійська 810-та бригада морської піхоти з "доданими їй північнокорейцями", які прибули на фронт минулого місяця, була не єдиним російським підрозділом, який контратакувало Курський виступ, але, "можливо, це було найбільш невдалим".

Подробиці наступу РФ у Курській області

За даними у країнського морпіха-аеророзвідника Kriegsforscher, на якого посилається Forbes, 810-та бригада морської піхоти нещодавно отримала партію з 40 колісних бронетранспортерів БТР-82, щоб відшкодувати частину втрат, яких вона зазнала під час спроб і невдач вибити ЗСУ з Курської області.

Так, щонайменше 14 БТРів обстріляли лівий фланг Курського виступу.

"Десять із них знищені або пошкоджені та покинуті", - повідомив Kriegsforscher .

Аналізуючи втрати РФ під час цього наступу, видання пише, що до 10 військовослужбовців можуть втиснутися в 17-тонну техніку, тобто "810-та бригада морської піхоти могла втратити загалом 140 військовослужбовців, хоча, ймовірно, принаймні кілька людей втекли зі своїх палаючих БТРів".

Своєю чергою, Kriegsforscher не виключив подальші наступи РФ у Курській області.