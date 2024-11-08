Військові РФ та Північної Кореї пішли у наступ в Курській області. Forbes дізналось деталі
Російські морпіхи разом з військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але зазнали втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"Російські морські піхотинці, ймовірно, за підтримки північнокорейських підкріплень у четвер кинулися на українські позиції в Курській області на заході Росії", - пише видання.
Як йдеться у статті, російська 810-та бригада морської піхоти з "доданими їй північнокорейцями", які прибули на фронт минулого місяця, була не єдиним російським підрозділом, який контратакувало Курський виступ, але, "можливо, це було найбільш невдалим".
Подробиці наступу РФ у Курській області
За даними українського морпіха-аеророзвідника Kriegsforscher, на якого посилається Forbes, 810-та бригада морської піхоти нещодавно отримала партію з 40 колісних бронетранспортерів БТР-82, щоб відшкодувати частину втрат, яких вона зазнала під час спроб і невдач вибити ЗСУ з Курської області.
Так, щонайменше 14 БТРів обстріляли лівий фланг Курського виступу.
"Десять із них знищені або пошкоджені та покинуті", - повідомив Kriegsforscher.
Аналізуючи втрати РФ під час цього наступу, видання пише, що до 10 військовослужбовців можуть втиснутися в 17-тонну техніку, тобто "810-та бригада морської піхоти могла втратити загалом 140 військовослужбовців, хоча, ймовірно, принаймні кілька людей втекли зі своїх палаючих БТРів".
Своєю чергою, Kriegsforscher не виключив подальші наступи РФ у Курській області.
"Як я вже говорив, найважче в Курській області буде лівий фланг і центр. Думаю, незабаром ви побачите фотографії знищених БМП", - зазначив Kriegsforscher.
Втрати РФ у Курській області
Українські військові вже кілька місяців утримують плацдарм у Курській області. Наприкінці літа повідомлялося, що ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяли в полон майже 600 військових РФ.
Вже наприкінці жовтня у Генштабі ЗСУ розповідали, що з початку Курської операції РФ втратила 17 819 військових, як пораненими, так і ліквідованими. Ще 700 росіян було взято в полон.
Нещодавно Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що з початку операції в Курській області українські десантники завдали втрати ворогові майже у 8 тисяч солдатів. Це дорівнює 15 батальйону росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.