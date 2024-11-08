Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам працювати в Україні, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, кількість підрядників буде невеликою і вони будуть далеко від лінії фронту. При цьому підрядники не братимуть участі у бойових діях.

"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання у разі його пошкодження та технічне обслуговування в міру потреби", - додав він.