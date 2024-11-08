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Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам працювати в Україні, - Reuters

Вашингтон, П'ятниця 08 листопада 2024 21:00
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Пентагон дозволив американським оборонним підрядникам працювати в Україні, - Reuters Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські оборонні підрядники зможуть обслуговувати та ремонтувати техніку ЗСУ в Україні. Відповідний дозвіл надав Пентагон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, кількість підрядників буде невеликою і вони будуть далеко від лінії фронту. При цьому підрядники не братимуть участі у бойових діях.

"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводять технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання у разі його пошкодження та технічне обслуговування в міру потреби", - додав він.

Заборона США

Нагадаємо, влада США забороняла своїм підрядникам працювати в Україні, щоб там проводити ремонт та обслуговування переданої українським військовим техніки.

Зокрема, наприкінці серпня The Wall Street Journal писало, що Вашингтон відмовився відправляти в Україну своїх фахівців для обслуговування західної техніки, у тому числі винищувачів F-16.

За даними видання, американська розвідка вважала такий крок "надто небезпечним".

Американська влада була стурбована тим, що росіяни можуть атакувати американських підрядників, яких би відправили в Україну.

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