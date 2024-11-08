Україна обмінялася списками військовополонених з Росією

Україна отримала від Російської Федерації списки військовополонених. Представники з обох сторін зустрілись сьогодні, 8 листопада, на території Республіки Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського Омбудсмена Дмитра Лубінця.

За сприяння білоруської сторони, на території Республіки Білорусь, за участі МКЧХ український омбудсмен зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Він повідомив, що під час зустрічі вони з Москальковою обмінялися списками військовополонених.

Крім того, Лубінець заявив, що поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії.

"Вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних!Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ", - підкреслив він.

Новий формат спілкування з військовополоненими

Омбудсмен також заявив, що під час зустрічі вони започаткували новий формат.

"Обмінялися листами. Передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ", - пояснив він.