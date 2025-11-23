Україна намагається "поправити" план Трампа: усі деталі зустрічі в Женеві

Головне

Україна і Європа спробують змінити мирний план США. На зустрічі в Женеві будуть Єрмак, Умєров, Віткофф і Рубіо.

Зустріч відбувається на тлі дедлайну до 27 листопада, який встановила адміністрація США для України.

Поки невідомо, які позиції хоче змінити Київ. Європа підготувала щонайменше три контрпропозиції.

План Трампа в нинішньому вигляді - не останній шанс для України, а активна дипломатія продовжиться наступного тижня.

Оновлено на 22:45

Стало відомо, що обговорюється візит президент Володимира Зеленського до США. За даними CBS News, візит може відбутися вже наступного тижня, проте все залежить від зустрічей у Женеві.

Оновлено на 21:50

Марко Рубіо під час другого виходу до преси зробив ще кілька заяв:

ми досягли величезного прогресу, сьогодні був найкращий день у процесі врегулювання війни за останні 10 місяців

за останні 10 місяців базовий документ залишається робочим - 28 або 26 пунктів в залежності від версій; ми намагаємося скоротити кількість невирішених пунктів

як і будь-яка фінальна угода, вона має бути схвалена президентами ; лишається ще пара питань, над якими треба попрацювати

; лишається ще пара питань, над якими треба попрацювати оскільки це робочий процес, я не хочу оголошувати перемогу чи про його завершення; ми вже набагато просунулися, ніж тиждень тому

ми розмовляли з президентом Трампом, я думаю, він задоволений

Оновлено на 21:30

Розпочався новий раунд перемовин в розширеному форматі. Участь беруть представники України, США та Європи.

Оновлено на 20:00

Тим часом у пресі з'явилася європейська відповідь на план Трампа. Згідно з публікаціями, цей план має 24 пункти.

Головне: негайне припинення вогню, жодних обмежень на кількість та озброєння ЗСУ, Україна зберігає можливість вступити до НАТО, а територіальні питання будуть вирішуватися, виходячи з поточної лінії фронту.

Оновлено на 19:15

Основний раунд зустрічі з американскьою делегацією у Женеві завершився. Марко Рубіо каже, що США внесуть деякі зміни до мирного плану після консультацій з Україною.

"У нас є дуже хороший робочий продукт, побудований на основі внесків усіх сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли хорошого прогресу", - додав він.

Андрій Єрмак теж каже про прогрес. Очікується, що надалі будуть перемовини із залученням європейських партнерів.

Оновлено на 18:10

Як повідомив Reuters неназваний американський чиновник, попередні переговори були "продуктивними та навіть результативними в деяких сферах".

Фото: основна зустріч у Женеві делегацій США та України (фото Reuters)

Оновлено на 17:45

Як пише Reuters, у Женеві лише зараз розпочалася основна частина зустрічі американської та української делегацій.

Оновлено на 16:45

Після понад чотирьох годин перемовин у посольстві США в Женеві секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Оновлено на 16:30

Дональд Трамп влаштував справжню істерику дописом у соцмережі Truth Social. Зокрема, видав кілька речень "капслоком" в нападками на Україну.

"Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії… Боже, благослови всі життя, які були втрачені в людській катастрофі", - написав він.

Виглядає так, що Трамп повертається до персональних атак Зеленського після тривалої перерви.

Оновлено на 16:00

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже були короткі звіти про результати перших зустрічей і розмов.

За його словами, є розуміння, що план Трампа може врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для інтересів України.

Оновлено на 15:30

За даними Bloomberg, представники України та Європи привезли на перемовини в Женеві вимогу забезпечити гарантії безпеки, подібні до ст. 5 Договору НАТО про колективну оборону.

Крім того, зазначено, що заморожені активи Росії мають піти на відбудову та компенсації Україні, а не на "винагороду" за посередництво США (американська сторона пропонує використовувати їх у спільних підприємствах і отримувати прибуток).

До європейської позиції також доєдналися Канада і Японія.

Українська делегація розпочала роботу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація вже розпочала роботу в Женеві.

"Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером", - повідомив він.

Єрмак додав, що наступна зустріч відбудеться із делегацією США, а українська сторона налаштована дуже конструктивно.

"Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", - підкреслив він.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що важливо, що дипломатичні процеси активізувались і мають шанс бути результативними.

Він підкреслив, що українська та американська делегації, а також представники європейських партнерів перебувають у постійному контакті.

"Я дуже сподіваюсь, що буде результа. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", - додав він.

Хто поїхав на переговори до Женеви

Про переговори у Швейцарії стало відомо напередодні, коли секретар РНБО Рустем Умєров та Офіс президента оголосили про початок консультацій із партнерами.

Тоді ж на сайті президента з'явився указ зі складом української делегації:

Андрій Єрмак - голова делегації, керівник РНБО

Рустем Умєров - секретар РНБО

Кирило Буданов - начальник ГУР

Андрій Гнатов - начальник Генштабу ЗСУ

Олег Іващенко - начальник СЗР

Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ

Євген Острянський - перший заступник секретаря РНБО

Олександр Поклад - заступник голови СБУ

Олександр Бевз - радник керівника ОП

Пізніше стало відомо, що консультації відбудуться в Женеві. А з американського боку участь беруть спецпосланці президента Ден Дрісколл, Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо, який є ще й радником із нацбезпеки.

З європейського боку в переговорах задіяли радників лідерів так званої "євротрійки" - Британії, Франції та Німеччини. Крім того, як представник Євросоюзу має приєднатися радник глави Єврокомісії Бйорн Зайберт.

Навіщо потрібна зустріч у Женеві

Цього тижня в західну пресу просочився новий мирний план Дональда Трампа для України. Спочатку різні медіа публікували витяги з плану, після чого Axios показав усі 28 пунктів.

Якщо коротко, то план (імовірно, частково написаний кремлівським посланцем Кирилом Дмитрієвим) передбачає виведення українських військ із підконтрольних частин Донбасу в обмін на виведення російських із Харківської, Сумської, невеликих частин Чернігівської та Миколаївської областей і заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Крім цього, Україна має піти на скорочення армії, відмову від далекобійних озброєнь, надати офіційні статуси російській мові та РПЦ тощо. Офіційно зміст плану не підтверджували, але президент Володимир Зеленський підтвердив наявність 28 пунктів і що Україна опиниться перед важким вибором.

На офіційний Київ тисне й дедлайн. Днями Трамп фактично підтвердив, що чекає позитивної відповіді до Дня подяки в четвер, 27 листопада.

Таким чином, зустріч у Женеві є оперативною спробою доопрацювати план за участю європейських партнерів. Як обіцяв Зеленський, спробують зробити все, щоб у цьому документі були враховані українські національні інтереси.

Наразі не відомо, що саме спробує змінити делегація Єрмака-Умєрова, оскільки критичні зауваження є чи не по кожному з пунктів.

Водночас, як пише The Washington Post, європейці спробують виключити будь-яке обмеження на чисельність ЗСУ. А також повернути під український контроль Кінбурнську косу, Запорізьку АЕС, Каховську дамбу і домогтися гарантій вільного виходу в Чорне море Дніпром.