Україна намагається "поправити" план Трампа: усі деталі зустрічі в Женеві

Швейцарська Женева приймає переговори України, США та Європи на рівні радників з національної безпеки. Мета - доопрацювати мирний план Дональда Трампа з урахуванням українських та європейських інтересів.
Оновлено на 22:45
Стало відомо, що обговорюється візит президент Володимира Зеленського до США. За даними CBS News, візит може відбутися вже наступного тижня, проте все залежить від зустрічей у Женеві.
Оновлено на 21:50
Марко Рубіо під час другого виходу до преси зробив ще кілька заяв:
Оновлено на 21:30
Розпочався новий раунд перемовин в розширеному форматі. Участь беруть представники України, США та Європи.
Оновлено на 20:00
Тим часом у пресі з'явилася європейська відповідь на план Трампа. Згідно з публікаціями, цей план має 24 пункти.
Головне: негайне припинення вогню, жодних обмежень на кількість та озброєння ЗСУ, Україна зберігає можливість вступити до НАТО, а територіальні питання будуть вирішуватися, виходячи з поточної лінії фронту.
Оновлено на 19:15
Основний раунд зустрічі з американскьою делегацією у Женеві завершився. Марко Рубіо каже, що США внесуть деякі зміни до мирного плану після консультацій з Україною.
"У нас є дуже хороший робочий продукт, побудований на основі внесків усіх сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли хорошого прогресу", - додав він.
Андрій Єрмак теж каже про прогрес. Очікується, що надалі будуть перемовини із залученням європейських партнерів.
Оновлено на 18:10
Як повідомив Reuters неназваний американський чиновник, попередні переговори були "продуктивними та навіть результативними в деяких сферах".
Оновлено на 17:45
Як пише Reuters, у Женеві лише зараз розпочалася основна частина зустрічі американської та української делегацій.
Оновлено на 16:45
Після понад чотирьох годин перемовин у посольстві США в Женеві секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
Оновлено на 16:30
Дональд Трамп влаштував справжню істерику дописом у соцмережі Truth Social. Зокрема, видав кілька речень "капслоком" в нападками на Україну.
"Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії… Боже, благослови всі життя, які були втрачені в людській катастрофі", - написав він.
Виглядає так, що Трамп повертається до персональних атак Зеленського після тривалої перерви.
Оновлено на 16:00
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже були короткі звіти про результати перших зустрічей і розмов.
За його словами, є розуміння, що план Трампа може врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для інтересів України.
Оновлено на 15:30
За даними Bloomberg, представники України та Європи привезли на перемовини в Женеві вимогу забезпечити гарантії безпеки, подібні до ст. 5 Договору НАТО про колективну оборону.
Крім того, зазначено, що заморожені активи Росії мають піти на відбудову та компенсації Україні, а не на "винагороду" за посередництво США (американська сторона пропонує використовувати їх у спільних підприємствах і отримувати прибуток).
До європейської позиції також доєдналися Канада і Японія.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація вже розпочала роботу в Женеві.
"Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером", - повідомив він.
Єрмак додав, що наступна зустріч відбудеться із делегацією США, а українська сторона налаштована дуже конструктивно.
"Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", - підкреслив він.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що важливо, що дипломатичні процеси активізувались і мають шанс бути результативними.
Він підкреслив, що українська та американська делегації, а також представники європейських партнерів перебувають у постійному контакті.
"Я дуже сподіваюсь, що буде результа. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", - додав він.
Про переговори у Швейцарії стало відомо напередодні, коли секретар РНБО Рустем Умєров та Офіс президента оголосили про початок консультацій із партнерами.
Тоді ж на сайті президента з'явився указ зі складом української делегації:
Пізніше стало відомо, що консультації відбудуться в Женеві. А з американського боку участь беруть спецпосланці президента Ден Дрісколл, Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо, який є ще й радником із нацбезпеки.
З європейського боку в переговорах задіяли радників лідерів так званої "євротрійки" - Британії, Франції та Німеччини. Крім того, як представник Євросоюзу має приєднатися радник глави Єврокомісії Бйорн Зайберт.
Цього тижня в західну пресу просочився новий мирний план Дональда Трампа для України. Спочатку різні медіа публікували витяги з плану, після чого Axios показав усі 28 пунктів.
Якщо коротко, то план (імовірно, частково написаний кремлівським посланцем Кирилом Дмитрієвим) передбачає виведення українських військ із підконтрольних частин Донбасу в обмін на виведення російських із Харківської, Сумської, невеликих частин Чернігівської та Миколаївської областей і заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.
Крім цього, Україна має піти на скорочення армії, відмову від далекобійних озброєнь, надати офіційні статуси російській мові та РПЦ тощо. Офіційно зміст плану не підтверджували, але президент Володимир Зеленський підтвердив наявність 28 пунктів і що Україна опиниться перед важким вибором.
На офіційний Київ тисне й дедлайн. Днями Трамп фактично підтвердив, що чекає позитивної відповіді до Дня подяки в четвер, 27 листопада.
Таким чином, зустріч у Женеві є оперативною спробою доопрацювати план за участю європейських партнерів. Як обіцяв Зеленський, спробують зробити все, щоб у цьому документі були враховані українські національні інтереси.
Наразі не відомо, що саме спробує змінити делегація Єрмака-Умєрова, оскільки критичні зауваження є чи не по кожному з пунктів.
Водночас, як пише The Washington Post, європейці спробують виключити будь-яке обмеження на чисельність ЗСУ. А також повернути під український контроль Кінбурнську косу, Запорізьку АЕС, Каховську дамбу і домогтися гарантій вільного виходу в Чорне море Дніпром.
Очевидно, щонайменше до четверга триватиме активний дипломатичний процес. Хоча найімовірніше продовжиться і після.
Попри жорсткі заяви про те, що якщо Зеленський відкине план, то йому доведеться воювати далі (можливо, з обмеженням американської допомоги), учора Трамп дав зрозуміти, що його план не є "останнім шансом" для Києва. А преса з посиланням на чиновників його адміністрації пише, що американська сторона цілком відкрита до поправок.
Передбачається, що після Женеви спецпосланець Віткофф обговорить усе з Дмитрієвим. Принаймні стало відомо, що делегація США вже запланувала "швидку зустріч" із російською.
Щодо думки Москви, то Володимир Путін заявив, що план Трампа може лягти в основу мирної угоди для України. І водночас пригрозив подальшим захопленням територій, якщо Київ не погодиться.
Завтра, 24 листопада, в Анголі відбудеться спеціальний саміт ЄС щодо України. Ймовірно, на ньому вже з вуст лідерів прозвучать коментарі щодо зустрічі в Женеві.
А вже у вівторок збереться "коаліція рішучих". Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, на цій онлайн-зустрічі обговорять консультації радників і, залежно від прогресу, виступлять із новими ініціативами щодо плану Трампа.