ЄС збирає лідерів на спеціальний саміт щодо України: що відомо

Європейський союз проведе спеціальний саміт щодо України на рівні лідерів. Він відбудеться в Анголі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента Європейської ради Антоніу Кошти в соціальній мережі X.

Зазначимо, Кошта з іншими європейськими лідерами візьме участь у саміті Європейський союз - Африканський союз, який відбудеться у Луанді, столиці Анголи.

У його заяві йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Вашингтона щодо встановлення миру в Україні. І загалом вони згодні, що початковий драфт із 28 пунктів може стати основою мирної угоди, але потребує доопрацювання.

За його словами, європейська сторона продовжить тісно координувати свої дії з Україною та США найближчими днями.

"Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в рамках саміту ЄС-АС у Луанді в понеділок (24 листопада, - ред.)", - додав Кошта.