ЄС збирає лідерів на спеціальний саміт щодо України: що відомо

Субота 22 листопада 2025 18:12
ЄС збирає лідерів на спеціальний саміт щодо України: що відомо Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Європейський союз проведе спеціальний саміт щодо України на рівні лідерів. Він відбудеться в Анголі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента Європейської ради Антоніу Кошти в соціальній мережі X.

Зазначимо, Кошта з іншими європейськими лідерами візьме участь у саміті Європейський союз - Африканський союз, який відбудеться у Луанді, столиці Анголи.

У його заяві йдеться, що лідери ЄС вітають зусилля Вашингтона щодо встановлення миру в Україні. І загалом вони згодні, що початковий драфт із 28 пунктів може стати основою мирної угоди, але потребує доопрацювання.

За його словами, європейська сторона продовжить тісно координувати свої дії з Україною та США найближчими днями.

"Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в рамках саміту ЄС-АС у Луанді в понеділок (24 листопада, - ред.)", - додав Кошта.

Нагадаємо, раніше європейські лідери виступили зі спільною заявою про план президента США Дональда Трампа для України. Зокрема, там були перераховані ключові зауваження.

Наприклад, у заяві йдеться, що кордони не повинні змінюватися силою. Крім того, Європа стурбована пропозицією Вашингтона скоротити чисельність української армії.

Як пише німецьке видання Bild, європейські лідери хочуть змінити щонайменше чотири з 28 пунктів мирного плану Трампа.

Зазначимо, на завтра, 23 листопада, заплановано консультації в Женеві на рівні радників із національної безпеки у форматі "Євротрійка" (Фанція, Німеччина, Велика Британія) - Україна - США.

З українського боку участь візьмуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров. З американської - спецпосланці Ден Дрісколл і Стів Віткофф, а також держсекретар Марко Рубіо.

