Стали відомі дата і місце переговорів щодо плану Трампа для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Sudostschweiz .

Як пише CNN, міністр армії США Ден Дрісколл і його команда сьогодні вранці приземлилися в Женеві (Швейцарія), де він проведе зустрічі з високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.

Джерело повідомило, що завтра до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Він підкреслив, що мета - узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Sudostschweiz теж пише, що завтра в Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. За даними Reuters, участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.

Відомо, що з української сторони будуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров, а з американської - Ден Дрісколл, Стів Віткофф і Марко Рубіо.

Варто додати, що за словами джерела CNN, зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого плану теж запланована. Чиновник розповів, що вона "пройде швидко", але не в Женеві. Місце і дату зустрічі він уточнювати відмовився.