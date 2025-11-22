"Поки не остаточний": Трамп зробив нову заяву про план для України
Президент США Дональд Трамп заявив, що його "мирний план" Україні не є остаточним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи є його пропозиція Україні остаточною. У відповідь він сказав таке:
"Ні, поки що ні. Ні, ми хочемо домогтися миру. Це мало статися давним-давно. Війна України з Росією ніколи не повинна була статися. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалася. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити", - сказав президент США.
На запитання про те, що буде, якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на американський план, Трамп заявив, що тоді український лідер може продовжувати боротися "з усією своєю душею".
Мирний план США та наміри Європи його змінити
Нагадаємо, днями США представили Україні новий "мирний план" щодо завершення війни. Він складається з 28 пунктів.
За даними Axios, документ вимагає, щоб Україна вийшла з Донбасу, скоротила чисельність армії, відмовилася від далекобійного озброєння, НАТО і не тільки. В обмін країні буде надано гарантії безпеки за аналогією Північноатлантичного Альянсу.
Сьогодні Європейська Рада припустила, що цей план може стати основним для світу, однак він потребує суттєвих доопрацювань.
За даними медіа, Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти з 28. Серед них питання територій, скорочення ЗСУ, гарантії безпеки, а також ідея Трампа щодо заморожених російських активів. Der Spiegel писало, що ЄС уже надіслав Вашингтону доопрацьований варіант плану США.
Ба більше, секретар РНБО Рустем Умеров анонсував, що найближчими днями Україна і США проведуть у Женеві консультації щодо майбутньої мирної угоди з Росією. Він також розкрив, хто увійде до складу української делегації.
Також у ЗМІ була інформація, що зустріч між Україною, США та радників з нацбезпеки Франції, Британії та Німеччини - відбудеться вже завтра.
Варто додати, що раніше Axios писало, що Вашингтон розглядає свій план як "живий документ". Тобто такий, до якого вони США готові вносити зміни.