"Коаліція рішучих" обговорить кроки щодо України після переговорів у Женеві

"Коаліція рішучих" з підтримки України збереться 25 листопада на онлайн-засідання з метою обговорення результатів перемовин у Женеві та напрацювання нових спільних ініціатив.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

"Отже, ми проведемо зустріч у вівторок вдень, щоб скоординувати наші дії з цього питання та побачити прогрес, який буде досягнутий під час переговорів найближчих днів у Женеві, і мати можливість виступити з новими ініціативами", - розповів Макрон.

Він також нагадав, що до "коаліції рышучих" наразі входять понад тридцять країн – як європейських, так і інших союзників.

"Ми організуємо, разом з Кіром Стармером зустріч у форматі відеоконференції коаліції рішучих", - повідомив лідер Франції.

Відомо, що Макрон домовився щодо збору коаліції з британським прем'єром Кіром Стармером.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, що "коаліція рішучих" - це неформальне об’єднання низки західних країн, яке виникло після повномасштабного вторгнення РФ, щоб координувати посилену військову підтримку України без очікування консенсусу всього Заходу.

17 листопада Еммануель Макрон оголосив, що "коаліція рішучих", яка працює над гарантіями безпеки для України, планує вже на Різдво перейти на новий етап розгортання сил.

Наприкінці жовтня ЗМІ писали, що у Мадриді відбудеться закрита зустріч "коаліції рішучих" із 35 країн для обговорення нових шляхів підтримки України.

Зазначимо, минула зустріч "коаліції рішучих" відбулась 24 жовтня 2025 року в Лондоні. В рамках засідання обговорювався новий план підтримки України.

Більш детально про зустріч минулої "коаліції рішучих" та прийняті рішення читайте в матеріалі РБК-Україна.