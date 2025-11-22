Україна проведе консультації з США щодо мирного плану: хто поїде на переговори
Найближчими днями високопосадовці України та США проведуть консультації у Швейцарії щодо майбутньої мирної угоди з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України та Telegram секретаря РНБО Рустема Умєрова.
"Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди", - повідомив Умєров.
За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.
"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - зазначив секретар РНБО.
Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви для відповідних перемовин.
Від України на переговори поїдуть:
- керівник Офісу президента України, глава делегації Андрій Єрмак;
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;
- начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;
- перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
- перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;
- заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад;
- радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.
Мирний план США
Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів. Його погодив президент США Дональд Трамп.
Зокрема, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на мирний план до 27 листопада.
Однак план одразу ж зіткнувся з жорсткою критикою з боку України, Європи і навіть Конгресу США.Як відомо, наступного тижня Зеленський обговорить мирний план з Трампом.
Тим часом Зеленський разом з європейськими лідерами намагаються встигнути відредагувати пункти мирного плану США до 27 листопада, щоб вони були справедливими для Києва.