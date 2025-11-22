Україна проведе консультації з США щодо мирного плану: хто поїде на переговори

Найближчими днями високопосадовці України та США проведуть консультації у Швейцарії щодо майбутньої мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України та Telegram секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди", - повідомив Умєров.

За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - зазначив секретар РНБО.



Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви для відповідних перемовин.

Від України на переговори поїдуть: