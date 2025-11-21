Мирний план США писали росіяни? У документі помітили кілька дивних фраз, - The Guardian
У мирному плані Сполучених Штатів для України помітили дивні фрази, які, схоже, були спочатку написані російською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У кількох місцях документа фрази звучать природно російською, але виглядають досить дивно англійською.
Наприклад, третій пункт 28-пунктного плану звучить так: "Очікується, що Росія не буде втручатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".
Конструкція "It is expected" в англійській мові є незвичною і нагадує російський стиль. У тексті також зустрічаються інші російські вирази, наприклад, "ambiguities" (неоднозначності) і "to enshrine" (закріпити).
Кирило Дмитрієв, посланець російського диктатора Володимира Путіна, написав пропозицію разом зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, що підтвердив Білий дім. Вони узгодили текст під час зустрічі в Маямі.
Зазначимо, що в переліку також є пункт про "нацизм", який також натякає на те, що це саме російський наратив.
Що відомо про "мирний план" США
Нагадаємо, новий мирний план Сполучених Штатів складається з 28 пунктів. Він передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення чисельності армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Під час візиту до Києва міністра армії США Дена Дрісколла президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями та погодився на їх обговорення. Білий дім не розкриває подробиць, однак заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.
Сьогодні, 21 листопада, від джерел Sky News стало відомо, що Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову щодо плану наступного тижня.
Reuters з посиланням на джерела повідомило, що США пригрозили Україні зупинкою постачання зброї та обміну розвідданими, щоби змусити її підписати мирну угоду до 27 листопада.
Водночас The Washington Post Пише, що переговори щодо нового мирного плану США можуть розтягнутися на 12 місяців, оскільки наразі він містить багато "нереалістичних положень".