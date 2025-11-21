У мирному плані Сполучених Штатів для України помітили дивні фрази, які, схоже, були спочатку написані російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У кількох місцях документа фрази звучать природно російською, але виглядають досить дивно англійською.

Наприклад, третій пункт 28-пунктного плану звучить так: "Очікується, що Росія не буде втручатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

Конструкція "It is expected" в англійській мові є незвичною і нагадує російський стиль. У тексті також зустрічаються інші російські вирази, наприклад, "ambiguities" (неоднозначності) і "to enshrine" (закріпити).

Кирило Дмитрієв, посланець російського диктатора Володимира Путіна, написав пропозицію разом зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, що підтвердив Білий дім. Вони узгодили текст під час зустрічі в Маямі.

Зазначимо, що в переліку також є пункт про "нацизм", який також натякає на те, що це саме російський наратив.