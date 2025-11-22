США проведуть "швидку зустріч" з росіянами щодо плану Трампа: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джерела телеканала повідомляють, що вже запланована зустріч між російською та американською делегаціями. Вони мають зустрітись для обговорення запропонованого мирного плану.

Зустріч "відбудеться швидко", але не в Женеві, повідомив неназваний посадовець, на якого посилається ЗМІ.

Де і коли відбудеться ця зустріч, наразі не повідомляється.