Зеленський звернувся до українців через мирний план: зараз один з найважчих моментів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США. Він наголосив, що наразі країна може опинитися перед дуже складним вибором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера", - сказав президент.

Вибір зроблений 20 травня 2019 року

Зеленський розповів про вибір - або "складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики". Він наголосив, що відповідь на це він дав 20 травня 2019 року під час присяги на вірність Україні, коли зобов'язався боронити суверенітет і незалежність України, відстоювати права і свободи громадян.

"І кожного дня, кожному її слову я бережу вірність. Я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами", - підкреслив президент.

Він анонсував пошук рішень із США, і зазначив, що пропонуватиме альтернативи і боротиметься за те, аби "серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох".

"Ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко", - заявив український лідер.

Україна - щит для Європи

Зеленський підкреслив, що робитиме все, щоби в результаті сталося закінчення війни. Він нагадав, Україна зараз є "єдиним щитом", який відділяє комфортне європейське життя від планів російського диктатора Володимира Путіна.

"Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці. Коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна", - йдеться у його заяві.

Протидія одній з найбільших армій світу

Президент України наголосив, що весь світ має розуміти, що українці перш за все люди, і вони майже чотири роки повномасштабної війни стримують одну з найбільших армій світу.

"Ми тримаємо лінію фронту в кілька тисяч кілометрів, і наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики й удари шахедів, і наші люди щодня втрачають когось зі своїх близьких, і наші люди дуже хочуть, аби війна закінчилась", - сказав лідер країни.

Зеленський закликав згадати перший день війни, коли більшість громадян зробили вибір на користь України.

"Ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі, повні готовності боротися за своє. Це і є гідність. Це і є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії, - бачити єдність українців", - підкреслив президент.