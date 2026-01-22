Україна має якомога швидше вступити до ЄС, - єврокомісар
Європейський Союз є мирним проєктом і ніколи не допускав військових дій на своїй території. Тому Україна має швидко стати членом ЄС.
ЯК повідомляє РБК-Україна, про це єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила під час дискусійної панелі в Українському домі в Давосі.
"Ми хочемо досягти миру, свободи та процвітання, і, звичайно ж, безпеки", - сказала Кос.
Вона зазначила, що в ЄС ніколи не було війни, тоді як Європа бачила війни в минулому.
"Європейський Союз - це мирний проєкт. У Європі були війни, також у моїй країні, а пізніше в Хорватії, Боснії тощо, але ніколи на території Європейського Союзу. Саме тому ми приймемо вас якомога швидше", - сказала єврокомісар.
Вона нагадала, що у звіті про розширення зазначалося, що Україна виконала 63 з 68 реформ.
"Тож це величезний успіх. І, звичайно, ми рахуємося по кожній окремій темі. Ми тут, щоб просити та вимагати, але це найкращий шлях, адже ми можемо зробити все разом", - наголосила Кос.
Вона також зазначила, що реформи спрямовані, зокрема, на досягнення процвітання для українців, наводячи приклад Польщі, яка потроїла розмір економіки з моменту вступу у 2004 році.
Єврокомісар пояснила, що якісні реформи приваблюватимуть іноземні інвестиції, оскільки це створить правову визначеність для бізнесу.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, на початку листопада минулого року Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах - надавши одну з найкращих оцінок.
Раніше єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомляла, що Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада 2025 року.
Зазначимо, що єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.
Єврокомісія очікує продовження переговорів щодо вступу України до ЄС на рівні робочих груп, попри відсутність одностайної підтримки усіх держав-членів. У цьому контексті вето Угорщини не вплине на загальне рішення.
При цьому віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що для України цілком реалістичною є мета завершити переговори про вступ до ЄС вже у 2028 році. Згідно з оцінкою Єврокомісії, темпи реформ дозволяють це зробити.
До того ж мирний план США передбачає вступ України в ЄС прискореними темпами - не пізніше, ніж до 2027 року. Вашингтон впевнений, що йому вдасться зламати опір Угорщини та інших країн, які спробують пручатися вступу України до блоку.
Але з цим питанням є певні проблеми. Наприклад, як пише Reuters, у ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС.
Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі РБК-Україна на початку грудня 2025 року сказав, що терміни вступу України до ЄС залежать від реалізації реформ. При цьому український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.
Водночас Єврокомісія розглядає можливі шляхи швидкого приєднання України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією, але без надання повного обсягу прав країни-члена ЄС.