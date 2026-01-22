Україна має якомога швидше вступити до ЄС, - єврокомісар

Європейський Союз є мирним проєктом і ніколи не допускав військових дій на своїй території. Тому Україна має швидко стати членом ЄС.

ЯК повідомляє РБК-Україна , про це єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила під час дискусійної панелі в Українському домі в Давосі.

"Ми хочемо досягти миру, свободи та процвітання, і, звичайно ж, безпеки", - сказала Кос.

Вона зазначила, що в ЄС ніколи не було війни, тоді як Європа бачила війни в минулому.

"Європейський Союз - це мирний проєкт. У Європі були війни, також у моїй країні, а пізніше в Хорватії, Боснії тощо, але ніколи на території Європейського Союзу. Саме тому ми приймемо вас якомога швидше", - сказала єврокомісар.

Вона нагадала, що у звіті про розширення зазначалося, що Україна виконала 63 з 68 реформ.

"Тож це величезний успіх. І, звичайно, ми рахуємося по кожній окремій темі. Ми тут, щоб просити та вимагати, але це найкращий шлях, адже ми можемо зробити все разом", - наголосила Кос.

Вона також зазначила, що реформи спрямовані, зокрема, на досягнення процвітання для українців, наводячи приклад Польщі, яка потроїла розмір економіки з моменту вступу у 2004 році.

Єврокомісар пояснила, що якісні реформи приваблюватимуть іноземні інвестиції, оскільки це створить правову визначеність для бізнесу.