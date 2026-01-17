Reuters дізнався подробиці нової моделі вступу України до ЄС

Єврокомісія розглядає можливі шляхи швидкого приєднання України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією, але без надання повного обсягу прав країни-члена ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, йдеться про так звану концепцію "зворотного членства", яка передбачає політичне приєднання України до ЄС із подальшим поетапним отриманням повних прав після завершення перехідних періодів.

Ідея перебуває на початковій стадії обговорення і розглядається як сигнал підтримки для українців після кількох років повномасштабної війни.

Дата 2027 року викликає сумніви у країнах ЄС

За інформацією Reuters, у межах 20-пунктного мирного плану, який обговорювали США, Україна та Євросоюз, попередньо згадувалася можливість вступу України до ЄС у 2027 році.

Однак низка урядів держав-членів вважає будь-яку фіксовану дату нереалістичною. Вступ до ЄС залишається процесом, що базується на виконанні критеріїв і гармонізації законодавства з європейськими нормами.

Крім того, приєднання до блоку потребує ратифікації парламентами всіх 27 країн ЄС.

Поетапний доступ до прав у Євросоюзі

Один із чиновників ЄС зазначив, що Україна та інші країни-кандидати могли б швидко приєднатися до Євросоюзу з подальшим "поетапним доступом" до права голосу залежно від виконання критеріїв повноправного членства.

За його словами, нинішні умови потребують перегляду традиційних процедур розширення ЄС.

Україна не має багато часу

У матеріалі зазначається, що зазвичай переговори про вступ до ЄС тривають роками. Наприклад, Польща витратила на цей процес близько 10 років.

Водночас у Єврокомісії вважають, що з політичної точки зору Україна не має стільки часу, зважаючи на складність можливої мирної угоди з Росією та її сприйняття українським суспільством.

Посадовці припускають, що навіть обмежене членство в ЄС могло б сприяти стабільності та прискоренню реформ.

Ідея може не отримати одностайної підтримки

У Reuters зазначають, що членство з обмеженими правами не є новою практикою - більшість країн, які вступили до ЄС у 2004 році та пізніше, мали перехідні періоди.

Однак нині обговорюється модель зі значно ширшими обмеженнями, що може ускладнити отримання одностайної підтримки серед країн-членів.

Також це може вплинути на позицію інших держав-кандидатів, зокрема Чорногорії та Албанії, які проходили традиційний шлях вступу.