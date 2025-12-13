У ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року, - Reuters

Вступ України до ЄС до 2027 року, що, за даними ЗМІ, обговорюється зараз Європою, Києвом і США, буде "вкрай складно" реалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання нагадує - Financial Times повідомила: Україна може вступити до ЄС до 1 січня 2027 року згідно з пропозиціями, обговорюваними на переговорах щодо припинення війни за посередництва США.

Reuters пише, що крім того, що подібні переговори займають багато років, є ще більш точні перешкоди, чому Україна не зможе вступити в блок до 2027 року.

Європейський дипломат, ознайомлений із планом, заявив, що вступ України до ЄС до 2027 року буде "надзвичайно складним" і що поки що неясно, чи підтримує це керівництво ЄС.

Водночас кілька інших європейських чиновників і дипломатів назвали таку дату "абсолютно нереалістичною".