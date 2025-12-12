Особлива умова: Україна хоче прискорити вступ до ЄС через мирну угоду, - FT

Україна у разі укладення мирної угоди та припинення війни вступить в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Цей пункт обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зазначається, що вступ України до 1 січня 2027 року передбачено проєктом мирної пропозиції, яку обговорюють офіційні особи США, України та Євросоюзу, сказали виданню обізнані джерела. Такі швидкі терміни, кажуть співрозмовники, просто перевернуть "догори дриґом" весь підхід ЄС до прийняття нових членів.

Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС. При цьому блок приймає нових членів виключно за підсумками проходження ними цих етапів. Вищевказаний пункт мирної угоди змусить Брюссель переглядати систему повністю.

Чиновники, які підтримують вступ України, зазначили, що включення цього пункту до мирної угоди зробить членство Києва доконаним фактом, оскільки Брюссель ризикуватиме зірвати підписання миру, виступаючи проти швидких термінів.

Водночас президент США Дональд Трамп зможе заткнути рота угорському прем'єру Віктору Орбану, який досі гальмував процес вступу України до ЄС. Трамп може просто наказати Орбану скасувати вето та не заважати прийняттю України.

Президент України Володимир Зеленський під час розмов з журналістами зазначив, що Україна сформувала підхід до низки пунктів мирної угоди з урахуванням факту, що Україна стане членом ЄС.

"Питання майбутнього членства України в ЄС значною мірою залежить від європейців, а власне, і від американців також. Тому що якщо ми укладемо угоду, яка визначатиме, коли Україна стане членом ЄС, американці, як сторона цієї угоди, зроблять усе, щоб наш європейський шлях не був заблокований іншими людьми в Європі, на яких вони мають вплив", - підкреслив він.