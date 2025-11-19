ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Єврокомісії заявили, що вступ України до ЄС не заблоковано попри вето Угорщини

Середа 19 листопада 2025 02:21
UA EN RU
У Єврокомісії заявили, що вступ України до ЄС не заблоковано попри вето Угорщини Фото: європейський комісар з питань розширення Марта Кос (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Єврокомісія очікує продовження переговорів щодо вступу України до ЄС на рівні робочих груп, попри відсутність одностайної підтримки усіх держав-членів. У цьому контексті вето Угорщини не вплине на загальне рішення.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Переговорні кластери заблоковані Угорщиною

За словами Кос, повноцінне відкриття переговорних кластерів наразі неможливе через вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Водночас вона наголосила, що сам процес вступу України "не заблоковано".

"Ми заблоковані в ухваленні рішень, але технічна частина триває. Сподіваємося, що робота в експертних групах буде пришвидшена, і ми зможемо робити те саме, що робили б після офіційного відкриття всіх кластерів", - сказала єврокомісарка.

Вона також підкреслила, що "ані українцям, ані молдаванам не потрібен Орбан, щоб продовжувати реформи".

Будапешт блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, раніше Марта Кос повідомляла, що ЄК працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця цього листопада.

Як відомо, Європейський Союз досі не може офіційно почати переговори з Україною про вступ країни до блоку - вето Угорщини відіграє основну роль у цьому.

Однак на початку листопада Європейська комісія опублікувала звіт у межах "Пакета розширення ЄС", в якому високо оцінили прогрес України у реформах.

Президент Володимир Зеленський розкритикував Орбана за те, що Будапешт блокує вступ України до блоку і пояснив таку його позицію виборами. Він заявляв, що електорат угорського прем'єра направлений на опозиційне ставлення стосовно всіх дій та рішень ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Угорщина
Новини
Україна отримає першу зенітну установку Skyranger 35 на базі Leopard 1: названо терміни
Україна отримає першу зенітну установку Skyranger 35 на базі Leopard 1: названо терміни
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського