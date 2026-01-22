Украина должна как можно скорее вступить в ЕС, - еврокомиссар

Европейский Союз является мирным проектом и никогда не допускал военных действий на своей территории. Поэтому Украина должна быстро стать членом ЕС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила во время дискуссионной панели в Украинском доме в Давосе.

"Мы хотим достичь мира, свободы и процветания, и, конечно же, безопасности", - сказала Кос.

Она отметила, что в ЕС никогда не было войны, тогда как Европа видела войны в прошлом.

"Европейский Союз - это мирный проект. В Европе были войны, также в моей стране, а позже в Хорватии, Боснии и т.д., но никогда на территории Европейского Союза. Именно поэтому мы примем вас как можно скорее", - сказала еврокомиссар.

Она напомнила, что в отчете о расширении отмечалось, что Украина выполнила 63 из 68 реформ.

"Так что это огромный успех. И, конечно, мы считаемся по каждой отдельной теме. Мы здесь, чтобы просить и требовать, но это лучший путь, ведь мы можем сделать все вместе", - подчеркнула Кос.

Она также отметила, что реформы направлены, в частности, на достижение процветания для украинцев, приводя пример Польши, которая утроила размер экономики с момента вступления в 2004 году.

Еврокомиссар объяснила, что качественные реформы будут привлекать иностранные инвестиции, поскольку это создаст правовую определенность для бизнеса.