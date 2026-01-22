ua en ru
Украина должна как можно скорее вступить в ЕС, - еврокомиссар

Четверг 22 января 2026 14:40
UA EN RU
Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз является мирным проектом и никогда не допускал военных действий на своей территории. Поэтому Украина должна быстро стать членом ЕС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила во время дискуссионной панели в Украинском доме в Давосе.

"Мы хотим достичь мира, свободы и процветания, и, конечно же, безопасности", - сказала Кос.

Она отметила, что в ЕС никогда не было войны, тогда как Европа видела войны в прошлом.

"Европейский Союз - это мирный проект. В Европе были войны, также в моей стране, а позже в Хорватии, Боснии и т.д., но никогда на территории Европейского Союза. Именно поэтому мы примем вас как можно скорее", - сказала еврокомиссар.

Она напомнила, что в отчете о расширении отмечалось, что Украина выполнила 63 из 68 реформ.

"Так что это огромный успех. И, конечно, мы считаемся по каждой отдельной теме. Мы здесь, чтобы просить и требовать, но это лучший путь, ведь мы можем сделать все вместе", - подчеркнула Кос.

Она также отметила, что реформы направлены, в частности, на достижение процветания для украинцев, приводя пример Польши, которая утроила размер экономики с момента вступления в 2004 году.

Еврокомиссар объяснила, что качественные реформы будут привлекать иностранные инвестиции, поскольку это создаст правовую определенность для бизнеса.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в начале ноября прошлого года Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах - предоставив одну из лучших оценок.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщала, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября 2025 года.

Отметим, что единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует вступление Украины в ЕС.

Еврокомиссия ожидает продолжения переговоров по вступлению Украины в ЕС на уровне рабочих групп, несмотря на отсутствие единодушной поддержки всех государств-членов. В этом контексте вето Венгрии не повлияет на общее решение.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что для Украины вполне реалистичной является цель завершить переговоры о вступлении в ЕС уже в 2028 году. Согласно оценке Еврокомиссии, темпы реформ позволяют это сделать.

К тому же мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС ускоренными темпами - не позднее, чем к 2027 году. Вашингтон уверен, что ему удастся сломить сопротивление Венгрии и других стран, которые попытаются сопротивляться вступлению Украины в блок.

Но с этим вопросом есть определенные проблемы. Например, как пишет Reuters, в ЕС считают, что вступление Украины в блок невозможно до 2027 года. Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии РБК-Украина в начале декабря 2025 года сказал, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

В то же время Еврокомиссия рассматривает возможные пути быстрого присоединения Украины к Европейскому Союзу в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, но без предоставления полного объема прав страны-члена ЕС.

