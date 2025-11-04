В ЄС працюють над відкриттям кластерів для України до кінця листопада, - єврокомісар

Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця цього листопада.

Про це в коментарі кореспонденту РБК-Україна сказала єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос.