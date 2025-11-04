В ЄС працюють над відкриттям кластерів для України до кінця листопада, - єврокомісар
Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця цього листопада.
Про це в коментарі кореспонденту РБК-Україна сказала єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос.
За її словами, комісія продовжить працювати, щоб була можливість відкрити переговорні кластери з Києвом та Кишиневом до кінця місяця.
"Щодо Молдови та України, Комісія продовжить роботу над тим, щоб Рада до кінця листопада мала змогу відкрити всі кластери. Ми намагаємося знайти рішення, як це може статися, і важливо, щоб реформи не були зупинені", - сказала Кос.
Зазначимо, що Європейський Союз досі не може офіційно почати переговори з Україною про вступ країни до блоку. При цьому 4 листопада Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах.
Причина того, що кластери досі не відкриті - позиція проросійської Угорщини. Режим угорського прем'єра Віктора Орбана блокує вступ України до ЄС. Це викликало сильне обурення в Україні, також із критикою виступила Молдова. А в ЄС через позицію Орбана розглядають можливість реформувати механізми прийняття нових членів.
