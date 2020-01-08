Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно

На борту потерпевшего крушение Boeing 737 находилось 180 пассажиров
Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров. Информация о причинах пока не сообщается. По данным CNN, катастрофа произошла по техническим причинам.
08:29 Как сообщает иранское издание IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, самолет МАУ потерпел крушение из-за возгорания двигателя по причине неисправности.
08:17 По информации Daily Mail, украинский самолет могли случайно сбить. Издание пишет о том, что катастрофа произошла через несколько часов после того, как Иран напал на базы США.
08:00 На табло аэропорта "Борисполь" изменен статус рейса на "отменено"
07:55 Зеленский отреагировал на крушение самолета МАУ
07:45 В Boeing прокомментировали авиакатастрофу. "Мы знаем о сообщениях СМИ из Ирана, и мы собираем больше информации", - написали в Twitter компании.
07:33 Первый официальный комментарий. Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о крушении самолета МАУ в Иране. Все пассажиры и экипаж погибли.
07:09 На табло аэропорта "Борисполь" этот рейс из Тегерана ожидается в 08:10.
07:03 По данным местных иранских СМИ, на месте работают 22 спасательные команды.
07:00 Первые фото с места падения украинского Boeing 737
Фото twitter.com/alihashem_tv
06:53 Как сообщает AFP, все пассажири и эпипаж погибли.
06:50 Видео с места крушения
first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc— Arshia (@ars__hii) January 8, 2020
06:40 В МАУ пока никак не прокомментировали катастрофу.
06:29 Появилось видео крушения украинского самолета