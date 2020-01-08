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Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 08:31
Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно
Фото: место крушения самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

На борту потерпевшего крушение Boeing 737 находилось 180 пассажиров

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, который совершал рейсовый полет из Тегерана в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров. Информация о причинах пока не сообщается. По данным CNN, катастрофа произошла по техническим причинам.

08:29 Как сообщает иранское издание IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, самолет МАУ потерпел крушение из-за возгорания двигателя по причине неисправности.

08:17 По информации Daily Mail, украинский самолет могли случайно сбить. Издание пишет о том, что катастрофа произошла через несколько часов после того, как Иран напал на базы США.

08:00 На табло аэропорта "Борисполь" изменен статус рейса на "отменено"

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно

07:55 Зеленский отреагировал на крушение самолета МАУ

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно

07:45 В Boeing прокомментировали авиакатастрофу. "Мы знаем о сообщениях СМИ из Ирана, и мы собираем больше информации", - написали в Twitter компании.

07:33 Первый официальный комментарий. Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о крушении самолета МАУ в Иране. Все пассажиры и экипаж погибли.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно

07:09 На табло аэропорта "Борисполь" этот рейс из Тегерана ожидается в 08:10.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно

07:03 По данным местных иранских СМИ, на месте работают 22 спасательные команды.

07:00 Первые фото с места падения украинского Boeing 737

Фото twitter.com/alihashem_tv

06:53 Как сообщает AFP, все пассажири и эпипаж погибли.

06:50 Видео с места крушения

06:40 В МАУ пока никак не прокомментировали катастрофу.

06:29 Появилось видео крушения украинского самолета

Крушение украинского самолета в Иране: погибли все пассажиры и экипаж Опубликовано видео крушения самолета МАУ в Иране
Новости Украины ИранкрушениеBoeing 737Самолет
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