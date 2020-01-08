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Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 08:31
Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо
Фото: місце катастрофи літака МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

На борту зазнавшого аварії Boeing 737 знаходилося 180 пасажирів

Рано вранці 8 січня український літак Boeing 737, який здійснював рейсовий політ з Тегерана в Київ, впав біля аеропорту Імама Хомейні відразу після зльоту. На борту знаходилося 180 пасажирів. Інформація про причини поки не повідомляється. За даними CNN, катастрофа сталася з технічних причин.

08:29 Як повідомляє іранське видання IRNA з посиланням на представника аеропорту, літак МАУ зазнав аварії через загоряння двигуна через несправності.

08:17 За інформацією Daily Mail, український літак могли випадково збити. Видання пише про те, що катастрофа сталася через кілька годин після того, як Іран напав на бази США.

08:00 На табло аеропорту "Бориспіль" змінено статус рейсу на "відмінено"

Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо

07:55 Зеленський відреагував на катастрофу літака МАУ

Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо

07:45 В Boeing прокоментували авіакатастрофу. "Ми знаємо про повідомлення ЗМІ з Ірану, і ми збираємо більше інформації", - написали в Twitter компанії.

07:33 Перший офіційний коментар. Департамент консульської служби МЗС України підтвердив інформацію про катастрофу літака МАУ в Ірані. Всі пасажири і екіпаж загинули.

Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо

07:09 На табло аеропорту "Бориспіль" цей рейс з Тегерана очікується о 08:10.

Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо

07:03 За даними місцевих іранських ЗМІ, на місці працюють 22 рятувальні команди.

07:00 Перші фото з місця падіння українського Boeing 737

Фото twitter.com/alihashem_tv

06:53 Як повідомляє AFP, всі пасажири і епіпаж загинули.

06:50 Відео з місця аварії

06:40 В МАУ поки ніяк не прокоментували катастрофу.

06:29 З'явилося відео аварії українського літака

Катастрофа українського літака в Ірані: загинули всі пасажири і екіпаж Опубліковано відео аварії літака МАУ в Ірані
Новини України ІранкатастрофаBoeing 737Літак
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