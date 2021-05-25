Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью, а нардепа Шевченко исключили из фракции: новости за 24 мая

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью, народный депутат Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа", Верховный суд снова отменил протокол Центральной избирательной комисси об избрании Василия Вирастюка нардепом. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 24 мая, - в материале РБК-Украина.

Задержание Протасевича: запреты полетов и видео из СИЗО

Нардепа Шевченко исключили из "Слуги народа"

Из фракции "Слуга народа" исключили народного депутата Евгения Шевченко. "Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято большинством голосов", - говорится в заявлении фракции.

Напомним, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Более того, Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к "государственности" Беларуси.

Победа Вирастюка на довыборах Рады: Верховный суд снова отменил протокол ЦИК

Верховный суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах довыборов Верховной рады в округе №87 на Прикарпатье. Василий Вирастюк опять не признан избранным народным депутатом.

Этот иск в ВС подал оппонент Вирастюка - Александр Шевченко. Такое решение суд принял 23 мая.

Военные в Мали арестовали президента и премьера страны

Военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура.

Арест произошел спустя несколько часов после того, как президент подписал указ о новом составе правительства Мали. В новый состав правительства не вошли глава МВД Мари Модибо Коне и глава Минобороны Садио Камара. В столице Мали Бамако были замечены перемещения техники, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Ученые из Уханя заразились до начала пандемии COVID, - WSJ

Трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами, одновременно попали в больницу еще в ноябре 2019 года. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии за месяц до начала пандемии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки.

Заболевание вирусологов напоминало как COVID-19, так и ОРВИ. В газете считают, что эта информация является очередным доказательством гипотезы о том, что коронавирус вытек из уханской лаборатории.

При этом Министерство иностранных дел Китая заявило, что информация о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.

Дожди снова накроют часть Украины: кому не повезет с погодой

Погода в Украине во вторник, 25 мая, ожидается благоприятная в большинстве областей. Сильные дожди синоптики прогнозируют только на западе. В нескольких регионах осадки могут пройти в ночные часы.