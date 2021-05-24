Летал к Лукашенко: нардепа Шевченко исключили из "Слуги народа"
Из фракции "Слуга народа" исключили народного депутата Евгения Шевченко. Ранее он летал к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте "Слуги народа".
Как сообщили в СН, документы будут переданы руководству Верховной рады для объявления в зале.
"Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято большинством голосов", - говорится в заявлении.
Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".
После этого "Слуга народа" потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.
Более того, Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к "государственности" Беларуси.
Напомним, МИД Украины требует от Беларуси немедленного освобождения основателя Nexta.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить журналиста.