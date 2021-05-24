Летал к Лукашенко: нардепа Шевченко исключили из "Слуги народа"

Из фракции "Слуга народа" исключили народного депутата Евгения Шевченко . Ранее он летал к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об исключении политика из фракции сообщается на официальном сайте "Слуги народа" .

Как сообщили в СН, документы будут переданы руководству Верховной рады для объявления в зале.

"Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято большинством голосов", - говорится в заявлении.

Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".

После этого "Слуга народа" потребовала у Шевченко объяснений из-за встречи с Лукашенко.

Более того, Шевченко одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к "государственности" Беларуси.