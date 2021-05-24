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Победа Вирастюка на довыборах Рады: Верховный суд снова отменил протокол ЦИК

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 10:28
Победа Вирастюка на довыборах Рады: Верховный суд снова отменил протокол ЦИК Фото: кандидат в нардепы Василий Вирастюк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховный суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах довыборов Верховной рады в округе №87 на Прикарпатье. Василий Вирастюк опять не признан избранным народным депутатом.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Этот иск в ВС подал оппонент Вирастюка - Александр Шевченко. Такое решение суд принял 23 мая.

Он отменил и пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая. Постановление признавало недействительным голосования на 6 проблемных участках. Именно на них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Соответствующее постановление Верховный суд принял в качестве суда первой инстанции, поэтому его могут обжаловать.

В случае апелляции на решение ВС дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Постановление Большой палаты является окончательным.

В ОПОРЕ подчеркнули, что самым демократичным способом решения проблемы могло бы стать проведение повторных выборов.

"Это было бы политико-правовое решение, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент. Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 мая ЦИК составил новый протокол о результатах довыборов, согласно которому Вирастюка признали избранным нардепом.

Как писало РБК-Украина, в апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд.

После этого комиссия согласилась, что не было правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.

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