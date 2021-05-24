Победа Вирастюка на довыборах Рады: Верховный суд снова отменил протокол ЦИК

Верховный суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах довыборов Верховной рады в округе №87 на Прикарпатье. Василий Вирастюк опять не признан избранным народным депутатом.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Этот иск в ВС подал оппонент Вирастюка - Александр Шевченко. Такое решение суд принял 23 мая.

Он отменил и пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая. Постановление признавало недействительным голосования на 6 проблемных участках. Именно на них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Соответствующее постановление Верховный суд принял в качестве суда первой инстанции, поэтому его могут обжаловать.

В случае апелляции на решение ВС дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Постановление Большой палаты является окончательным.

В ОПОРЕ подчеркнули, что самым демократичным способом решения проблемы могло бы стать проведение повторных выборов.

"Это было бы политико-правовое решение, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент. Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования", - сказано в сообщении.